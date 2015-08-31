“القضاء الأعلى” يقر ندب وتجديد ندب 29 مستشاراً لرئاسة المحاكم الابتدائية

أقر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، حركة ندب وتجديد ندب 29 مستشارا من الرؤساء بمحاكم الاستئناف، لرئاسة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، من بينهم تجديد ندب 7 مستشارين يتولون حاليا رئاسة المحاكم، وندب 22 مستشارا جديدا لرئاسة المحاكم، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

وتضمن القرار تجديد الندب لرئاسة المحاكم الابتدائية لكل من: المستشار عبده أحمد عطيه الأودن (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة الزقازيق الابتدائية – والمستشار عبد المنعم عبد الستار (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة سوهاج الابتدائية – والمستشار عبد الباسط قاسم عمر (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة البحر الأحمر الابتدائية – والمستشار عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد (الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط) رئيسا لمحكمة الأقصر الابتدائية – والمستشار جمال أحمد عبد الرحمن عبد العال (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة أسيوط الابتدائية – والمستشار السيد حامد أحمد إبراهيم (الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية) رئيسا لمحكمة دمياط الابتدائية – والمستشار راضي عبد الرازق محمد راضي (الرئيس بمحكمة استئناف طنطا) رئيسا لمحكمة جنوب سيناء الابتدائية.

كما تضمنت الحركة ندب كلا من: المستشار محمد عفيفي إسماعيل ربه (الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط) رئيسا لمحكمة أسوان الابتدائية – والمستشار سامح باسيلي حلمي (الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة) رئيسا لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية – والمستشار مجدي عبد الحليم محمد عبد العال (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة طنطا الابتدائية – والمستشار منصور حامد عبد المجيد صقر (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة المحلة الكبرى الابتدائية – والمستشار علي النمر (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية – والمستشار مجدي عبد الباري (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة بنها الابتدائية – والمستشار راغب محمود علي عشيبه (الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية) رئيسا لمحكمة غرب الاسكندرية الابتدائية – والمستشار حسن محمد فوزي أبو ريه (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة الجيزة الابتدائية – والمستشار حسن دياب محمد الصادق (الرئيس بمحكمة استئناف طنطا) رئيسا لمحكمة ههيا الابتدائية – والمستشار أكثم محمد عبد الخالق البغدادي (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية.

وتضمنت الحركة أيضا ندب كلا من: المستشار عبد الحميد كامل عبد السميع (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة المنيا الابتدائية – والمستشار محمد توفيق السيد البنا (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة بني سويف الابتدائية – والمستشار عبد الله أحمد محمد الخولي (الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية) رئيسا لمحكمة شرق الاسكندرية الابتدائية – والمستشار عبد الحميد محمد عبد الجواد لاشين (الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية) رئيسا لمحكمة دمنهور الابتدائية – والمستشار حازم توفيق هاشم صالح (الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية) رئيسا لمحكمة مرسى مطروح الابتدائية – والمستشار محمد عبد الوهاب أبو الخير (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة دكرنس الابتدائية – والمستشار ربيع قاسم أحمد ربيع (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) رئيسا لمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية – والمستشار ربيع محمد عبد الوهاب سعد زايد (الرئيس بمحكمة استئناف طنطا) رئيسا لمحكمة الفيوم الابتدائية – والمستشار فرج إبراهيم محمد صالح (الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط) رئيسا لمحكمة الوادي الجديد الابتدائية – والمستشار حمدي فاروق عبد الحفيظ قشيري (الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف) رئيسا لمحكمة منفلوط الابتدائية – والمستشار عماد فوزي عبد الفتاح غنيم (الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة) رئيسا لمحكمة ايتاي البارود الابتدائية – والمستشار ثروت محمود صبحي منصور عامر (الرئيس بمحكمة استئناف طنطا) رئيسا لمحكمة شمال سيناء الابتدائية.