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أمن السويس يضبط 36 عنصرا إرهابيا ومتهمين بقتل المتظاهرين

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أمن السويس يضبط 36 عنصرا إرهابيا ومتهمين بقتل المتظاهرين أمن السويس يضبط 36 عنصرا إرهابيا ومتهمين بقتل المتظاهرين
تمكنت حملة مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية وضباط إدارة الأمن الوطنى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالسويس، من ضبط 3 محكوم عليهما بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين بمدينة السويس.

حيث تمكنت الحملة من ضبط "سعيد . أ . م" وشهرته "سعيد المريخى 28 سنة والمطلوب فى القضية رقم 201 لسنة 2014 جنايات السويس المقيدة برقم 11 لسنة 2015 جنايات عسكرية السويس، كما تم ضبط "خالد . ع . ح" وشهرته "خالد وسيلة" 30 سنة.

كما ألقت قوات الأمن القبض على "إبراهيم . ع . ح "وشهرته "إبراهيم وسيله " 28 سنة والمطلوب للتنفيذ عليه فى الجناية رقم 201 لسنة 2014 جنايات السويس المقيدة برقم 11 لسنة 2015 جنايات عسكرية السويس " قتل المتظاهرين" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بجلسة 28/2/2015 .

كما تمكنت حملة استمرت 10 أيام من ضبط 33 شخصا من التيارات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية مطلوبين بأحكام تتراوح ما بين 3 سنوات و25 سنة .

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