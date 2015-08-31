أمن السويس يضبط 36 عنصرا إرهابيا ومتهمين بقتل المتظاهرين

تمكنت حملة مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية وضباط إدارة الأمن الوطنى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالسويس، من ضبط 3 محكوم عليهما بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين بمدينة السويس.

حيث تمكنت الحملة من ضبط "سعيد . أ . م" وشهرته "سعيد المريخى 28 سنة والمطلوب فى القضية رقم 201 لسنة 2014 جنايات السويس المقيدة برقم 11 لسنة 2015 جنايات عسكرية السويس، كما تم ضبط "خالد . ع . ح" وشهرته "خالد وسيلة" 30 سنة.

كما ألقت قوات الأمن القبض على "إبراهيم . ع . ح "وشهرته "إبراهيم وسيله " 28 سنة والمطلوب للتنفيذ عليه فى الجناية رقم 201 لسنة 2014 جنايات السويس المقيدة برقم 11 لسنة 2015 جنايات عسكرية السويس " قتل المتظاهرين" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بجلسة 28/2/2015 .

كما تمكنت حملة استمرت 10 أيام من ضبط 33 شخصا من التيارات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية مطلوبين بأحكام تتراوح ما بين 3 سنوات و25 سنة .