تدريب 148 مواطناً للعمل في المؤسسات الصحية

بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، تنفيذ برنامج «انطلاقة 2» الذي يستهدف تأهيل وإعداد أبناء الإمارات للعمل في شركة «صحة» ومنشآتها الطبية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج انطلاقة الأول.

ويستهدف برنامج «انطلاقة 2» نحو 148 مواطناً من مدينة العين، لإشراكهم في برنامج تدريبي معتمد يقدمه معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ويستغرق 6 أشهر، منها 4 دراسة وتدريب في المعهد، يحصل بعدها المشاركون في البرنامج على شهادات معتمدة، ثم تدريب عملي لمدة شهرين في المنشآت الصحية، لتمكين المتدربين من تطبيق ما تعلموه من معارف قبل أن يباشروا العمل في منشآت شركة «صحة».

ويؤهل البرنامج، المنتسبين من حملة شهادات الدبلوم والإنجاز والثانوية العامة، لشغل وظائف في خدمة العملاء، ويمكنهم من اكتساب المهارات المطلوبة للارتقاء بخدمة المراجعين والمرضى.

استراتيجية صحية

وأكد الدكتور مطر الدرمكي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية لتدريب وتأهيل أبناء الإمارات للعمل في القطاع الصحي.

وقال إن برنامج «انطلاقة 2» يحقق استراتيجية شركة «صحة»، من خلال توفير فرص عمل للمواطنين للدخول في مجال الرعاية الصحية، ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز معرفتهم، من خلال برنامج صمم خصيصاً لتدريب وتأهيل كافة المرشحين، تمهيداً لإدراجهم في الوظائف التي تم ترشيحهم لها.

ومن جهته، أكد عبد الله عبد العالي الحميدان المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للتوطين، أن شركة «صحة» تعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين، نظراً لحرصها على تنفيذ أولويتها في دعم وتطوير الكوادر الإماراتية، وتوفير التدريب المهني والإداري المكثف للباحثين عن عمل المرشحين.

أهداف التوطين

وقال الحميدان إن «صحة» تضع في مقدم أولوياتها الارتقاء بخدمة العملاء، كونها مؤسسة تتألف من عدد كبير من المنشآت التابعة، وتتعامل مع الآلاف من المرضى والمراجعين، وهو ما يعزز رغبتهم في ضمان التميز في تقديم خدمات العملاء، وتوفير احتياجاتهم من قبل موظفين مواطنين يمتلكون المهارات المهنية اللازمة والمعرفة الشاملة حول منظومة العمل.

وأضاف أن النجاح الذي شهده البرنامج في دورته الأولى، والذي هدف إلى زيادة الكوادر الطبية والفنية، شجّع على تطوير الدورة الثانية من البرنامج، عبر التركيز على خدمة العملاء، وتوفير 127 مواطناً من مدينة العين، وهو ما يوفر فرصاً أكثر للباحثين عن عمل في المنطقة.

وفي معرض تعليقه على برنامج انطلاقة 2، قال المهندس عبد الرحمن الحمادي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، إن شراكة المعهد مع شركة صحة ومجلس أبوظبي للتوطين، ستساعد إلى حد كبير في جهود تدريب هذه المجموعة من مواطني الدولة الطموحين.

وتزويدهم بالمهارات الفنية والمهنية لتلبية الاحتياجات المتنامية لهذا القطاع الحيوي في مدينة العين، مضيفاً أنه تم تصميم البرامج التدريبية حسب احتياجات «صحة» لتطوير مهارات هؤلاء الشباب، ما يساعدهم على إبراز إمكاناتهم والتفوق من خلال التدريب العملي.