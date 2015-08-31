جيرو: كان من الجيد لأرسنال التعاقد مع هذا اللاعب

أكد أويفييه جيرو مهاجم أرسنال الإنجليزي أن فريقه قادر على المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد، وأنه كان يتمنى أن يتم النادي تعاقده مع مواطنه كريم بنزيمة.

وقال جيرو لقناة (beIN Sports):"المدرب أرسين فينجر يعلم جيدا ماذا يفعل، أحيانا ليس بإمكانك إنفاق الأموال لمجرد الإنفاق، وأحيانا لا تجد لاعبين موجودين أنت في حاجة إليهم".

وأضاف "لدينا قائمة جيدة جدا من اللاعبين قادرة على الذهاب بعيدا. لكن كان من الجيد أن ينضم لنا بنزيمة".

ويحتل "المدفعجية" حاليا المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط من أول 4 مباريات.

وسجل جيرو هدفا وحيدا في 3 مباريات شارك بها مع أرسنال بالدوري كان في شباك كريستال بالاس بالجولة الثانية من عمر المسابقة.