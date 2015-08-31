تقرير.. مانشيني يعيد فيليبو ميلو للكالتشيو

أفادت صحيفة (توتو سبورت) الإيطالية بأن نادي إنتر ميلان توصل لاتفاق مع جالاتاسراي التركي بشأن انتداب اللاعب البرازيلي فيليبي ميلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة ستكلف خزائن النيراتزوري مبلغ 3.5 مليون يورو.

وكان صاحب الـ32 عاما قد لعب في إيطاليا لناديي فيورنتينا ويوفنتوس قبل أن يرحل للدوري التركي للانضمام لجالاتاسراي عام 2011.

ولعب الدولي البرازيلي السابق تحت قيادة روبرتو مانشيني، مدرب إنتر الحالي، في جالاتاسراي موسم 2013-2014.

وكان ميلو أحد أعضاء منتخب الـ"سليساو" المتوج بكأس القارات عام 2009 في جنوب إفريقيا، وكان آخر ظهور له بالقميص الأصفر في كأس العالم 2010 حين تعرض للطرد في مباراة ربع النهائي، التي خسرها 2-1 ضد هولندا، عقب تدخله بخشونة على آرين روبن.