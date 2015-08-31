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ضبط هاربين من السجن المؤبد فى قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه بالإسكندرية

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ضبط هاربين من السجن المؤبد فى قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه بالإسكندرية ضبط هاربين من السجن المؤبد فى قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه بالإسكندرية
ضبط رجال مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، هاربين محكوم عليهما غيابيًا بالسجن المؤبد، فى قضيتين مختلفتين.

وتمكن الرائد أحمد حامد الزقم، رئيس وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، من ضبط (عصام.م.س) 19 سنة حداد، مقيم بدائرة القسم، محكوم عليه فى قضية جنايات (مخدرات) غيابيًا بالسجن المؤبد، فيما تمكن النقيب كريم محمد عباس، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الجمرك، من ضبط (محمد.ر.الـ) 24 سنة مكوجى، مقيم بدائرة القسم، ومحكوم عليه فى قضية جنايات (سرقة بالإكراه) غيابياً بالسجن المؤبد.

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