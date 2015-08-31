سجن 11 من الإخوان بالدقهلية من 5 إلى 15 سنة بقضية حرق غرفة سلاح ومحول

قضت المحكمة العسكرية بالمنصورة، اليوم، بإصدار أحكام تتراوح ما بين 5 إلى 15 سنة على 11 من أعضاء جماعة الإخوان بقرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، فى قضيتى حرق محول كهرباء وغرفة السلاح.

حيث قضت المحكمة العسكرية بالسجن 5 سنوات على متهم حضوريًا، وبالسجن على 10 متهمين 10 سنوات غيابيًا فى قضية حرق محول كهربائى بالقرية فى أوائل شهر ديسمبر من عام 2014، كما قضت المحكمة على متهم واحد بالسجن 7 سنوات وغيابيًا على 10 متهمين هاربين بالسجن 15 سنة فى قضية إلقاء "مولوتوف" على غرفة السلاح "السلاحليك" فى أواخر شهر ديسمبر العام الماضى، وأشعلوا النار بها وفروا هاربين.