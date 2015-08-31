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“العليا للانتخابات”: أحقية مرشحي النواب في الحصول على ما يفيد بسريان حساباتهم للدعاية

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“العليا للانتخابات”: أحقية مرشحي النواب في الحصول على ما يفيد بسريان حساباتهم للدعاية “العليا للانتخابات”: أحقية مرشحي النواب في الحصول على ما يفيد بسريان حساباتهم للدعاية

المستشار عمر مروان

أكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أن من حق كل مرشح في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، أن يحصل من البنك الذي يودع فيه حسابه المخصص للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ما يفيد أن ذلك الحساب ما زال ساريا، وذلك لتسليمه ضمن المستندات المطلوب تقديمها للترشح في انتخابات مجلس النواب.

وأشار المستشار مروان، في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، قررت الاعتداد بجميع التقارير الطبية السابق صدورها لراغبي الترشح، واعتبارها سارية المفعول، وذلك سواء المحتفظ بها ضمن أوراق الترشيح السابق تقديمها والموجودة لدى المحاكم الابتدائية، أو تلك التي ما زالت بحوزة أصحابها ويمكنهم تقديمها ضمن أوراق ترشيحهم.

 

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