اكتشاف «إيبي» التاريخي للغاز يربح البورصة المصرية 6.8 مليارات جنيه

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين مكاسب قوية مدعومة بموجة التفاؤل، بعد الإعلان عن كشف تاريخي للغاز في المياه المصرية بالبحر المتوسط من خلال شركة إيني الإيطالية فضلا عن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 6.8 مليارات جنيه ليصل إلى 7ر444 مليار جنيه بعد تداولات إجمالية بلغت 1.8 مليار جنيه.

وصعد مؤشر “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 2.79 % ليصل إلى 7252.43 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 2.03 % مسجلا 1233.62 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.35 % مسجلا 6845.42 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي اكس 70” الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.68% ليصل إلى مستوى 392.38 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 1.72% ليبلغ مستوى 837.70 نقطة.