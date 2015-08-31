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بالصور.. لأول مرة في مصر.. علاج المرضى بفن “الأوريجامي”

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ـفن "الأوريجامي يستخدم لعلاج المرضى ب

فن “الأوريجامي” يستخدم لعلاج المرضى

كتب : أحمد سامح‎

تعد الراحة النفسية من الوسائل التي تساعد الإنسان على تحسن حالته الصحية والبدنية، وفى هذا الإطار بدأت مستشفيات أندلسية باستخدام فن “الأوريجامي” لمساعدة مرضاها والتخفيف عن آلامهم واستعادة الوعي والانتباه والتركيز مرة آخرى بعد خروجهم من العمليات وأثناء فترات النقاهة وخلال فترات أخذ برامج العلاج وذلك لتحسين حالتهم وسرعة الشفاء.

فن "الأوريجامي" يستخدم لعلاج المرضى

فن “الأوريجامي” يستخدم لعلاج المرضى

ويقوم “الأوريجامى”على صناعة الأشكال المتنوعة في أوضاع رائعة تتصف بالبساطة والجمال. وتقوم عملية الطي بأخذ ورقة مربعة الشكل، وطيها عدة مرات فتنتج الأشكال، وأخذ “الأوريجامي” اهتمام كبير من المؤسسات التعليمية والتربوية بقص ولصق الأوراق لإنتاج أشكال أفضل واكتساب المهارات لتنميه العقل واستعاده الانتباه.

فن "الأوريجامي" يستخدم لعلاج المرضى

فن “الأوريجامي” يستخدم لعلاج المرضى

وأدخلت مستشفيات أندلسية ورش أسبوعيه ” للأوريجامي” للمرضى حيث أنهم احياناً يفقدون القدرة على التحكم في إجراء أي نشاط أو حركة، وتتميز مشاركتهم بتنشيط الانتباه لاستخدام الورق والألوان مع اتساع وخصوبة في الخيال يدعم انجذابهم وإعادة تركيزهم وتساعد المرضى في تحسين حالتهم النفسية والبدنية وسرعه الشفاء .

والجدير بالذكر أنه قامت مستشفيات أندلسية ببرنامج علاجي للمرضى بالضحك باستخدام “الكلاونز ثرابى “، وأثبتت أعلى نسبه شفاء وسرعة في الاستجابة للعلاج.

 

 

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