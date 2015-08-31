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متعب والسعيد يظهران بمستوى جيد في التدريب الأول مع الأهلي في برشلونة

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متعب والسعيد يظهران بمستوى جيد في التدريب الأول مع الأهلي في برشلونة متعب والسعيد يظهران بمستوى جيد في التدريب الأول مع الأهلي في برشلونة

شارك عماد متعب وعبد الله السعيد نجما الأهلي في تدريبات الفريق الأحمر في برشلونة اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة خيتافي الودية يوم الخميس المقبل.

وانضم الثنائي إلى معسكر الأهلي في برشلونة أمس الأحد، بعدما تخلف عن السفر مع الفريق.

وكان السعيد قد حصل علي إذن بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية لزيارة زوجته التي وضعت طفلها هناك.

كما حصل متعب علي إذن من عبد الصادق بالتأخير لمدة 24 ساعة بسبب ظروف أسرية خاصة، علي أن يلحق بالبعثة يوم الأحد.

وظهر اللاعبان بمستوى طيب خلال التدريبات ليتأكد الجهاز الفني من جاهزيتهما للمشاركة في المباراة.

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