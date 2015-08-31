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مبروك للاعبي الأهلي: العبوا أمام خيتافي بجدية من أجل الملعب المالي

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مبروك للاعبي الأهلي: العبوا أمام خيتافي بجدية من أجل الملعب المالي مبروك للاعبي الأهلي: العبوا أمام خيتافي بجدية من أجل الملعب المالي

شدد فتحي مبروك مدرب الأهلي على أهمية مواجهة خيتافي الإسباني الودية قبل مباراة مالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض الأهلي مواجهة ودية الخميس أمام الفريق الإسباني استعدادا لمواجهة الفريق المالي يوم 11 سبتمبر المقبل بالقاهرة.

وأكد مبروك أن المباراة "تجربة قوية قبل مواجهة ستاد مالي" وطلب من اللاعبين "التعامل مع المباراة بجدية تامة للوقوف على المستوى الفني" لهم.

وكان 7 لاعبين من الأهلي قد انضموا لمنتخب استعدادا لموجهة تشاد الأحد المقبل في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

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