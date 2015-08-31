أمل علم الدين تصف القضاء المصري بالـ "قمعي" بعد سجن موكلها

مرة جددة، أثبتت المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين أنها لن تتراجع في قضية الدفاع عن صحافيّ الجزيرة محمد فهمي، الذي ألقي القبض عليه في ديسمبر من العام الماضي، برفقة اثنين من زملائه، بتهمة بثّ أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أُسّست خلافاً القانون.

فبعد إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية الماريوت"، انتهت الجلسة بالحكم على صحافيي الجزيرة الثلاثة: محمد فهمي وبيتر غريستي وباهر محمد، بالسجن ثلاث سنوات؛ الأمر الذي أثار غضب علم الدين، ودفعها إلى انتقاد الحكومة المصرية ووصف القضاء المصري بأنه "وسيلة قمعية في يد النظام الحاكم".

وأضافت أمل: "كلّ الذين تابعوا القضية منذ بدايتها، سواء الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا قالوا إنه لا توجد أدلة على أيّ من هذه التهم. وعندما اطّلعت المحكمة العليا المصرية على القضية أكدت عدم وجود أدلة كافية".

وأضافت: "الحكم اليوم يُرسل رسالة خطيرة جداً في مصر. يُرسل رسالة محتواها أنّ الصحافيين من الممكن حبسهم لمجرّد قيامهم بعملهم، لنقل الحقيقة ونشر الأخبار، ويُرسل رسالة أخرى أنه يوجد قضاة في مصر يسمحون لمحاكمهم بأن تصبح أداة للقمع السياسي وتهييج الرأي العام".

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