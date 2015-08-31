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جاي زي ينضم إلى إنستقرام مع مايكل جاكسون

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الإثنين 31-08-2015 14:35

بعد طول انتظار، قرّر مغني الراب الأمريكي جاي زي أخيراً الانضمام إلى موقع الصور الشهير إنستقرام.
واختار زوج النجمة العالمية Beyoncé تاريخ ميلاد "ملك البوب" الراحل مايكل جاكسون الـ57 للإقدام على هذه الخطوة تكريماً لذكرى الراحل.
ونشر جاي زي في حسابه الجديد على إنستقرام، ويحمل اسم HovSince96 صورة قديمة له مع مايكل جاكسون وهو يحتضنه.
واللافت كان إرفاق جاي زي صورته بتعليق كتب فيه: "عيد ميلاد سعيد للملك! قد تكون هذه هي أوّل وآخر صورة لي على إنستقرام".
يُذكر أن مايكل جاكسون الذي صادف عيد ميلاده الـ57 يوم السبت في 29 أغسطس الجاري، توفي في 25 يونيو 2009 عن عمر ناهز الـ50 عاماً.

 

 

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