بسبب صورة جريئة شيرين عبد الوهاب تعتذر وتقفل حسابها على "إنستغرام"

تعرّضت المطربة شيرين عبد الوهاب لانتقادات قاسية من قبل متابعيها، بعد نشرها صورة تظهر فيها مع مستشارها الفني ياسر خليل وهو يحتضنها بشكل حميم.

وكانت شيرين قد نفت مراراّ خبر ارتباطها بياسر، ما عاد ليؤجّج شائعة ارتباطهما من جديد.

وعلى الفور طالبها جمهورها بضرورة حذف الصورة، ولم تتأخّر في تلبية الطلب، وعادت ونشرت صورة عادية لها ولياسر مؤكدة أن ياسر هو المسؤول عن كل أعمالها وتعتبره بمثابة شقيق لها.

وبعد كتابتها التوضيح، عادت وقررت إغلاق صفحتها على "إنستقرام" بسبب الهجوم الشديد عليها، وكتبت على الفيس بوك مبررة "جمهوري العزيز : أنا أسفه. أنا أسفه إني بتصرف بتلقائية ، وده يسبب لي مشاكل وسوء فهم كبير ليا ولناس أنا بحترمهم وبعزهم ومبحبش أكون سبب مشاكل لهم . علشان كده أنا قررت إني هقفل حساب الانستجرام بتاعي بحبكم كلكم"