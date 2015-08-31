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لو بتلعب رياضة.. 7 أطعمة لصحة عظامك وعضلاتك

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لو بتلعب رياضة.. 7 أطعمة لصحة عظامك وعضلاتك لو بتلعب رياضة.. 7 أطعمة لصحة عظامك وعضلاتك
أرسل قارئ يسأل، أنه يمارس الرياضة بشكل منتظم، ويريد أن يتعرف على الغذاء الصحى لتقوية عضلاته وعظامه؟

وتجيب عن هذا السؤال الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن التغذية تساعد على الحفاظ وتقوية العظام وخلق عضلات جيدة وقوية.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أفضل الأطعمة التى ينصح بتناولها لتقوية العظام والعضلات، ومنها:
>1- اللحوم الحمراء الخالية من ، أى البروتين الحيوانى.
>2- الأسماك.
>3- البيض.
>4- الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم، والتى تساعد على تقوية العظام، يمكنك تناول كوب من الحليب خالى الدسم قبل التمرين مباشرة وبعد التمرين تناول كوب من الزبادى.

5- كما أن تعرضك لأشعة الشمس يقوى صحة عظامك، ولذلك ينصح بالمشى لمدة نصف ساعة فى وقت الظهيرة حتى تحصل على فوائد التعرض لأشعة الشمس والحصول على فيتامين د.

6- الإكثار من تناول الخضراوات الغنية بفتيامين ك كالسبانخ والخس، والبروكلى والكرنب، فهذه الأطعمة مفيدة جدا لصحة العظام والعضل.

7- المغانسيوم والزنك يلعبان دورا هاما فى صحة العظام والعضل، ولذلك عليك الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بهذين العنصران، كالمكسرات والكاكاو والشوفان، والكبد وجنين القمح.
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مصر 365

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