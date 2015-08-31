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غدًا.. "لجنة الزكاة" بالأزهر تصرف 17 مليون جنيه لصالح المستحقين

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غدًا.. "لجنة الزكاة" بالأزهر تصرف 17 مليون جنيه لصالح المستحقين غدًا.. "لجنة الزكاة" بالأزهر تصرف 17 مليون جنيه لصالح المستحقين
بتوجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قررت لجنة الزكاة بالحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر صرف 17 مليون جنيه لمستحقى الزكاة بمختلف محافظات الجمهورية، غدًا الثلاثاء 1 سبتمبر.

وتعد هذه الدفعة هى الثالثة لهذا العام، حيث تقوم إدارة الحسابات الخاصة بصرف دفعة كل ثلاثة أشهر فى بداية مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر، وذلك للأسر التى قامت بالتسجيل فى قواعد البيانات الخاصة بالمشيخة.

ومن المقرر أن يكون صرف هذه الدفعات فى كافة مكاتب البريد بمحافظات لحوالى 63 ألف أسرة فقيرة من المستحقين لأموال الزكاة.

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مصر 365

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