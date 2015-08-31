"البيئة": انتهينا من رفع "مازوت" أسيوط وسننقل المخلفات لمدافن صحية

قالت الدكتورة كوثر حنفى، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الكوارث والأزمات بوزارة البيئة، إن الوزارة انتهت من رفع المازوت المسرب إلى نهر النيل من محطة الحمرا بأسيوط بالكامل.

وأضافت الدكتورة كوثر حنفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع جميع المخلفات يدويًا دون اللجوء لكيماويات مذيبة أو غيرها، موضحة أنه سيتم نقل المخلفات والحشائش الحاملة للمازوت إلى مدافن صحية آمنة تحددها محافظة أسيوط حتى لا تسبب أضرارًا أخرى.

يشار إلى أنه تم إغلاق 13 محطة مياه بمحافظتى أسيوط والمنيا، بسبب تسرب بقعة مازوت من محطة الكهرباء البخارية بمنطقة الحمرا فى أسيوط يوم الخميس الماضى، وقررت وزارة الكهرباء إغلاق المحطة المتسببة فى التسريب نهائيًا ثم تم فتح 10 منها.