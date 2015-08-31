الحكومة تبدأ الاستعدادات اللوجستية والإدارية للانتخابات البرلمانية

قالت مصادر حكومية، إن الحكومة بدأت فى الاستعدادات اللوجستية والإدارية الخاصة بالانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء تابع مع كل من وزراء العدالة الانتقالية والتنمية المحلية والداخلية الاستعدادات اللوجستية وعمليات التأمين للعملية الانتخابية بالكامل.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم توفير كل الاحتياجات والإجراءات اللازمة، لإتمام العملية الانتخابية فى مناخ من الشفافية والنزاهة، كما تم بالانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا من وقت لآخر مع الوزراء المعنيين للمتابعة.