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بالصور.. أكبر الحجاج سنا فى طريقها للأراضى المقدسة

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شهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، سفر الحاجة نفيسة كريم، والتى تبلغ من العمر 105 سنوات، حيث تعد أكبر المسافرين لزيارة بيت الله الحرام.

وأكدت الحاجة نفسية فى حديثها لـ"اليوم السابع": "إنها الزيارة الأولى لها لبيت الله الحرام مؤكدة أنها فور وصولها لأداء الحج سوف تدعى لأمة محمد كلها"؟.

ومن جانبها، قالت سعدة سنوسى ابنة الحاجة نفسية إن والدتها طلبت منها التقديم فى قرعة الحج بمحافظة الفيوم فى آخر يوم للتقديم وتم إبلاغهم بعدها بوقوع القرعة عليهما للسفر لأداء فريضة الحج.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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