فاطمة ناعوت تدعو وزير التعليم إلى اختبار «طالبة صفر الثانوية» شفويًا على الهواء

حسما للجدل المثار حول الطالبة “مريم ملاك زكى ” ،صاحبة قضية “صفر الثانوية العامة “،طلبت الكاتبة قاطمة ناعوت من د. محب الرافعي، وزير التربية والتعليم،إجراء إمتحان شفوى للطالبة بعدة أسئلة عشوائية من المواد المقررة بالمنهج ،على ان يتم هذا على الهواء مباشرة امام الرأى العام.

وقالت ناعوت عبر صفحتها بموقع فيس بوك.”لماذا يرفض وزير التعليم امتحان الطالبة مريم ملاك شفويًّا ،بعدة أسئلة عشوائية من المنهج في عدة مواد ،وعلى الهواء أمام الرأي العام ،لنرى كيف ستحصل على هذا الصفر الصفيق شفويًا، كما حصلت عليه في أوراق الإجابة التحريرية؟ ..نحن نطالبك بهذا الأمر.”