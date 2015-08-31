فشل «أوباما» فى ضمان دعم الحزب الديموقراطى لإتفاقية الملف النووى الإيرانى

فشل الرئيس الأمريكى باراك أوباما، فى الحصول على تأكيدات بدعم اعضاء الحزب الديموقراطى لإتفاقيات الملف النووى الإيرانى ،والمقرر مناقشتها والتصويت عليها بالكونجرس الأسبوع المقبل.

وحاول “أوباما” وفريق معاونيه بالبيت الأبيض إقناع أعضاء الحزب بدعم الإتفاق،خلال الإجتماع الصيفى الذى عقد فى مينابوليس،إلأ أنهم عجزوا عن ذلك.

ويأتى ذلك وسط مواجهة الإتفاق لمعارضة قوية من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ،بالإضافة لمخاوف الديمقراطيون “وتحديدا اليهود منهم” ،من مخاطر نتائجه على إسرائيل فى مواجهة عدوها اللدود “إيران”.