تامر حسني يكشف عن أغنيتين ضمن فيلمه الجديد «أهواك»

كشف الفنان تامر حسني عن تحضيره أغنيتين ضمن فيلمه الجديد “أهواك” والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال تامر: “بحضر دلوقتي أغنيتين لفيلم (أهواك) … (كل حاجة بينا كلمات أمير طعيمة ولحن إيهاب عبد الواحد و توزيع تميم، ( وهقولَك كلمة ) كلمات أحمد علي موسي ولحن محمد النادي و توزيع هيثم راضي”.

ويشارك في بطولة فيلم تامر حسني “أهواك” كل من الفنان محمود حميدة، وغادة عادل، وأحمد مالك، وأمل رزق، وهو من تأليف وليد يوسف، ومن إخراج محمد سامي.

يذكر أن تامر حسني أحيا حفلاً جماهيريًا في نادي سموحة بالأسكندرية في 27 أغسطس الجاري.