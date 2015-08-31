دكتورة منى الجمال استشارى التمثيل الغذائى تكتب: 16 نصيحة للمرأة أثناء فترة الحمل

تعد فترة الحمل من أكثر الفترات الصعبة على المرأة، وقد تمر باكتئاب حمل وولادة أيضا، وكل ذلك يمكنها تجنبه عند اتباعها أهم النصائح الخاصة بهذه الفترة، ومنها:

1- الإقلال من ملح الطعام والمخللات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وهو من أخطر الأمراض حدوثا أثناء الحمل.

>2- الامتناع عن تعاطى الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب وخاصا فى الشهور الثلاث الأولى من الحمل.

>3- الإقلاع عن التدخين وعدم الاختلاط بالمدخنين لأن التدخين قد يؤدى إلى الشيخوخة المبكرة للمشيمة وبالتالى الولادة المبكرة.

>4- إذا كانت المرأة تعانى من ارتفاع نسبة السكر فعليها استشارة الطبيب لعلاج هذا الارتفاع حتى لا يتسبب فى تشوهات الجنين.

>5- غسل الخضراوات والفاكهة جيدا قبل تناولها.

>6- تجنب الاختلاط بالحيوانات المنزلية لاحتمال نقل عدوة فيروسية، وقد تتسبب فى حدوث تشوهات للجنين.

>7- الامتناع عن تناول اللحوم المحفوظة والمصنعة والنيئة ذلك لاحتمال تلوثها.

>8- الإقلال من المواد السكرية واستبدالها بالفواكه الطازجة للوقاية من احتمال ارتفاع نسبة السكر بالدم والزيادة المفرطة فى الوزن.

>9- الإقلال من تناول المواد الدهنية والأطعمة الدسمة وخاصة المقليات لتفادى الزيادة فى الوزن وسوء الهضم.

>10- تناول يوميا 2 كوب من الحليب أو منتجاته على أن تكون خالية الدسم.

>11- تناول وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم .

>12- الاهتمام بتناول الخضراوات كالجرجير لاحتوائها على الحديد.

>13- تناول الخضراوات والفاكهة يوميا وغسلها جيدا لاحتوائها على الألياف والفيتامينات.

>14- تناول الحبوب يوميا مثل القمح والشعير والشوفان.

>15- شرب من 6- 8 أكواب من المياه يوميا لسهولة الهضم والوقاية من الإمساك المحتمل.

>16- تناول الفيتامينات الخاصة بفترة الحمل وخاصة حمض الفوليك وفيتامين ب.