1- الإقلال من ملح الطعام والمخللات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وهو من أخطر الأمراض حدوثا أثناء الحمل.
>2- الامتناع عن تعاطى الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب وخاصا فى الشهور الثلاث الأولى من الحمل.
>3- الإقلاع عن التدخين وعدم الاختلاط بالمدخنين لأن التدخين قد يؤدى إلى الشيخوخة المبكرة للمشيمة وبالتالى الولادة المبكرة.
>4- إذا كانت المرأة تعانى من ارتفاع نسبة السكر فعليها استشارة الطبيب لعلاج هذا الارتفاع حتى لا يتسبب فى تشوهات الجنين.
>5- غسل الخضراوات والفاكهة جيدا قبل تناولها.
>6- تجنب الاختلاط بالحيوانات المنزلية لاحتمال نقل عدوة فيروسية، وقد تتسبب فى حدوث تشوهات للجنين.
>7- الامتناع عن تناول اللحوم المحفوظة والمصنعة والنيئة ذلك لاحتمال تلوثها.
>8- الإقلال من المواد السكرية واستبدالها بالفواكه الطازجة للوقاية من احتمال ارتفاع نسبة السكر بالدم والزيادة المفرطة فى الوزن.
>9- الإقلال من تناول المواد الدهنية والأطعمة الدسمة وخاصة المقليات لتفادى الزيادة فى الوزن وسوء الهضم.
>10- تناول يوميا 2 كوب من الحليب أو منتجاته على أن تكون خالية الدسم.
>11- تناول وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم .
>12- الاهتمام بتناول الخضراوات كالجرجير لاحتوائها على الحديد.
>13- تناول الخضراوات والفاكهة يوميا وغسلها جيدا لاحتوائها على الألياف والفيتامينات.
>14- تناول الحبوب يوميا مثل القمح والشعير والشوفان.
>15- شرب من 6- 8 أكواب من المياه يوميا لسهولة الهضم والوقاية من الإمساك المحتمل.
>16- تناول الفيتامينات الخاصة بفترة الحمل وخاصة حمض الفوليك وفيتامين ب.
دكتورة منى الجمال استشارى التمثيل الغذائى تكتب: 16 نصيحة للمرأة أثناء فترة الحمل
1- الإقلال من ملح الطعام والمخللات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وهو من أخطر الأمراض حدوثا أثناء الحمل.