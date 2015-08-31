وداعا للتخن والكسل.. القرفة والليمون والعسل مشروب الطاقة والرشاقة

السمنة والكرش أعداء الجمال والجاذبية، فلا تقف أخطار زيادة الوزن عند حد الشكل الجمالي، بل تتسلل أضرارها إلى الصحة لتصيبها بالكثير من الأمراض المزمنة، كالسكر، والتهاب المفاضل، وارتفاع الضغط، وأمراض القلب والكوليسترول، وأمراض العظام وغيرها.إعلان - Ads إعلان - Ads
السمنة مرتبطة بالكسل.. تخلص منها بالعادات الغذائية الصحة
>ومن هنا أكدت د.هبه على أن السمنة لطالما ارتبطت بالكسل والرغبة فى الراحة وقلة والخمول، وعلى الإنسان أن ينقذ حياته وصحته من الغرق فى بحر السمنة بالكثير من العادات الصحية، منها شرب المياه، والحركة المستمرة بإداء تمرينات بدنية منظمة، كذا الاهتمام بتناول الطعام الصحى والمسلوق، وكذلك مشروبات عشبية صحية تساعد على التخسيس وانقاص الوزن.
القرفة والعسل والليمون مشروب الطاقة والرشاقة
>ومن أهم هذه المشروبات، تذكرها أخصائية التغذية العلاجية بإضافة عصير ليمون لاذع على كوب من القرفة المصفاة حسب الرغبة، مع إمكانية إضافة نصف ملعقة من العسل الأبيض، ليصبح مشروبا طبيعى للطاقة، يزيد من النشاط والحركة، ويساعد على زيادة معدل بذل المجهود، كما يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون تدريجيا، شريطة ممارسة رياضية يومية منتظمة.
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وإذا فتشت عن العوامل المساعدة التى تزيد فرص الإصابة بالمرض، لن تجد أبلغ من "السمنة" وزيادة الوزن، وحسبما أكدت الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية، فالسمنة عامل مشترك يزيد من حدة المرض، ويضاعف من مضاعفاته ويدخلها حد المراحل الخطرة.
السمنة مرتبطة بالكسل.. تخلص منها بالعادات الغذائية الصحة
>
>ومن هنا أكدت د.هبه على أن السمنة لطالما ارتبطت بالكسل والرغبة فى الراحة وقلة والخمول، وعلى الإنسان أن ينقذ حياته وصحته من الغرق فى بحر السمنة بالكثير من العادات الصحية، منها شرب المياه، والحركة المستمرة بإداء تمرينات بدنية منظمة، كذا الاهتمام بتناول الطعام الصحى والمسلوق، وكذلك مشروبات عشبية صحية تساعد على التخسيس وانقاص الوزن.
القرفة والعسل والليمون مشروب الطاقة والرشاقة
>
>ومن أهم هذه المشروبات، تذكرها أخصائية التغذية العلاجية بإضافة عصير ليمون لاذع على كوب من القرفة المصفاة حسب الرغبة، مع إمكانية إضافة نصف ملعقة من العسل الأبيض، ليصبح مشروبا طبيعى للطاقة، يزيد من النشاط والحركة، ويساعد على زيادة معدل بذل المجهود، كما يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون تدريجيا، شريطة ممارسة رياضية يومية منتظمة.
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