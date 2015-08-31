وداعا للتخن والكسل.. القرفة والليمون والعسل مشروب الطاقة والرشاقة

السمنة والكرش أعداء الجمال والجاذبية، فلا تقف أخطار زيادة الوزن عند حد الشكل الجمالي، بل تتسلل أضرارها إلى الصحة لتصيبها بالكثير من الأمراض المزمنة، كالسكر، والتهاب المفاضل، وارتفاع الضغط، وأمراض القلب والكوليسترول، وأمراض العظام وغيرها.

وإذا فتشت عن العوامل المساعدة التى تزيد فرص الإصابة بالمرض، لن تجد أبلغ من "السمنة" وزيادة الوزن، وحسبما أكدت الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية، فالسمنة عامل مشترك يزيد من حدة المرض، ويضاعف من مضاعفاته ويدخلها حد المراحل الخطرة.

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