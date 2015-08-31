أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

وداعا للتخن والكسل.. القرفة والليمون والعسل مشروب الطاقة والرشاقة

Google+ Print
وداعا للتخن والكسل.. القرفة والليمون والعسل مشروب الطاقة والرشاقة وداعا للتخن والكسل.. القرفة والليمون والعسل مشروب الطاقة والرشاقة
السمنة والكرش أعداء الجمال والجاذبية، فلا تقف أخطار زيادة الوزن عند حد الشكل الجمالي، بل تتسلل أضرارها إلى الصحة لتصيبها بالكثير من الأمراض المزمنة، كالسكر، والتهاب المفاضل، وارتفاع الضغط، وأمراض القلب والكوليسترول، وأمراض العظام وغيرها.

وإذا فتشت عن العوامل المساعدة التى تزيد فرص الإصابة بالمرض، لن تجد أبلغ من "السمنة" وزيادة الوزن، وحسبما أكدت الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية، فالسمنة عامل مشترك يزيد من حدة المرض، ويضاعف من مضاعفاته ويدخلها حد المراحل الخطرة.

السمنة مرتبطة بالكسل.. تخلص منها بالعادات الغذائية الصحة
>


>ومن هنا أكدت د.هبه على أن السمنة لطالما ارتبطت بالكسل والرغبة فى الراحة وقلة والخمول، وعلى الإنسان أن ينقذ حياته وصحته من الغرق فى بحر السمنة بالكثير من العادات الصحية، منها شرب المياه، والحركة المستمرة بإداء تمرينات بدنية منظمة، كذا الاهتمام بتناول الطعام الصحى والمسلوق، وكذلك مشروبات عشبية صحية تساعد على التخسيس وانقاص الوزن.

القرفة والعسل والليمون مشروب الطاقة والرشاقة
>


>ومن أهم هذه المشروبات، تذكرها أخصائية التغذية العلاجية بإضافة عصير ليمون لاذع على كوب من القرفة المصفاة حسب الرغبة، مع إمكانية إضافة نصف ملعقة من العسل الأبيض، ليصبح مشروبا طبيعى للطاقة، يزيد من النشاط والحركة، ويساعد على زيادة معدل بذل المجهود، كما يساعد على إنقاص الوزن وحرق تدريجيا، شريطة ممارسة رياضية يومية منتظمة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم