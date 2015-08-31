الجرجير مش بس حديد.. مليان كالسيوم وبيقوى الأسنان والعظام

الجرجير مش بس حديد

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الجرجير يحتوى على الكالسيوم والماغنيسيوم ويفيد العظام والأسنان والضروس

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"اللى يعرف قيمة الجرجير.. يزرعه تحت السرير"، فهذا الخضار الورقى له من الفوائد الكثير، ولطالما ارتبطت فوائده فى أذهان الكثيرين بزيادته للقدرة الجنسية، وتحسينه لمستويات فقر الدم لاحتوائه على نسب عالية من الحديد، الذى إذا نقص من جسم ضر صاحبه وأصابه بفقر الحديد.>وأكدت الدكتورة هبة صلاح، أخصائية التغذية العلاجية، خلال حديثها عن فوائد الجرجير، والفوائد المرتبطة به، أن (الجرجير مش بس حديد)، فهو على حسب تعبيرها نوع من الخضراوات الورقية الساحرة وعالية الفائدة، التى تحتوى على كم هائل ومنوع من الفيتامينات والعصائر، يجعل الجميع يحار أمام فوائده المتنوعة.>وتابعت الدكتورة هبة أن الجرجير يحتوى على الكثير من العناصر بجانب الحديد، فهو يحتوى بشكل عام على نسب من الماغنيسيوم عالية، وكذلك البوتاسيوم، وخصت أخصائية التغذية العلاجية بالحديث عنصر الكالسيوم المفيد.

وأوضحت أن عنصر الكالسيوم يملأ أوراق الجرجير، وهو ما يخفى على البعض، ما يجعله سببًا رئيسيًا فى تقوية عظام الفك والأسنان والضروس، كما يقوى عظام الجسم خاصة فى مراحل البناء، لذا فهو مفيد للأطفال بشكل خاص والكبار عامة، وشددت د. هبة على ضرورة إضافته للطعام المطهى بجانب البقدونس والشبت، مع الاهتمام بتقديم طبق سلطة يومى رئيسى على المائدة يحتوى على كميات كبيرة من الجرجير الأخضر الطازج.

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