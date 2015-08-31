8 فوائد لإجراء أشعة "دوبلكس" للكشف عن دوالى الخصية

الأشعة الدوبلكس لها الكثير من الفوائد عند إجرائها على الخصية للكشف عن الإصابة بدوالى الخصية من عدمه، وعلى الرغم من أن البعض يخطئ بعدم اللجوء إليها قبل الشروع فى علاج أو إجراء جراحة دوالى الخصية، وهو خطأ كبير وله العديد من المخاطر. طبيعة الأشعة الدوبلكس للكشف عن دوالى الخصية

>ويؤكد الدكتور سعد خالد، أخصائى أمراض التناسلية، خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، على أن أشعة الدوبلكس التى أحد أفضل الطرق لتحديد الكثير من الإصابات الداخلية فى الأوردة، وهو ما يجعلها الدليل القاطع على إصابة الرجل بدوالى الخصية، ويتم إجراؤها بشكل سريع لا يتعدى الـ20 دقيقة، لتظهر النتيجة سريعًا، بعد إجرائها بما لا يتخطى الساعة. فوائد جمة لإجراء أشعة دوبلكس للكشف عن دوالى الخصية

>وهو ما يجعل لها الكثير من الفوائد على حسب تأكيد أخصائى التناسلية:

>- نتائجها دقيقة جدًا، وتظهر نسب الدوالى فى كل خصية على حدة.

>- تظهر حجم كل خصية ومدى الاختلاف بالنسب بين كل خصية والأخرى بسبب الدوالى إن وجد.

>- على أساسها تتحدد مدى إمكانية خضوع المريض للعلاج، أو إصابته القوية التى تتطلب جراحة.

>- أشعة سريعة تظهر نتائجها الجازمة سريعًا.

>- نتيجتها دليل قاطع على الإصابة بالدوالى من عدمه.

>- تنفذ للأوردة الداخلية والشرايين لتظهر مدى إصابتهم بالدوالى.

>- تدعم الفحص اليدوى الذى يجريه الطبيب المتابع.

>- أشعة لا مخاطر لها على الخصيتين وعلى خصوبة الرجل.

شبكةعيونالإخبارية

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