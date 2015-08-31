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بالصور.. ضبط طن ونصف هامبورجر وفراخ بانية فاسدة بالعاشر من رمضان

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ضبطت إدارة تموين العاشر من رمضان طنا و300 كيلو لحوم فاسدة، بمصنع بمجمع المنطقة الصناعية الثالثة فى العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر رقم 8618 أول العاشر ومصادرة اللحوم تمهيدا لإعدامها.

نجحت إدارة برئاسة كمال البلتاجى مدير الإدارة ومفتشى الرقابة على المنشآت الصناعية عبد الجليل رشيد وجمال عبد الله وعادل عمر ومحمد بدوى من ضبط 618 كيلو دجاج بانية، و580 كيلو دهون و150 كيلو زيت طعام فاسد.

وأكد البلتاجى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللحوم والزيوت التى تم ضبطها فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وهناك تلاعب فى تاريخ الصلاحية بأقلام يدوية، وتدوين تواريخ صلاحية مختلفة، واستخدام زيوت غير صالحة للاستخدام الآدمى، إضافة إلى أن المكان الذى يتم تصنيع هذه المنتجات غير نظيف وردىء من كل الجوانب والعمال داخل المصنع يعملون بدون شهادات صحية.
>الفراخ البانية الغير صالحة التى تم ضبطها -اليوم السابع -8 -2015
>

الفراخ البانية الغير صالحة التى تم ضبطها

جانب من المضبوطات -اليوم السابع -8 -2015
>

جانب من المضبوطات

طريقة تجمعيع وتخزين غير صحية -اليوم السابع -8 -2015
>

طريقة تجمعيع وتخزين غير صحية

حملة تموين العاشر خلال تحفظها على المضبوطات -اليوم السابع -8 -2015
>

حملة تموين العاشر خلال تحفظها على المضبوطات

تشميع المضبوطات تمهيدا لاعدامها -اليوم السابع -8 -2015
>

تشميع المضبوطات تمهيدا لاعدامها

الكارتين المعدة للبيع بعد التلاعب فى تواريخ الصلاحية -اليوم السابع -8 -2015
>

الكارتين المعدة للبيع بعد التلاعب فى تواريخ الصلاحية

استخدام الاقلام اليديوية فى تغير تواريخ الصلاحية -اليوم السابع -8 -2015
>

استخدام الاقلام اليديوية فى تغير تواريخ الصلاحية

اللجنة خلال فحص الكارتين المعدة للبيع -اليوم السابع -8 -2015
>

اللجنة خلال فحص الكارتين المعدة للبيع

تشميع المضبوطات وتحريزها -اليوم السابع -8 -2015
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تشميع المضبوطات وتحريزها

المواد المستخدمة فى عمل البانية وعدم نظافة بالمكان -اليوم السابع -8 -2015
>

المواد المستخدمة فى عمل البانية وعدم نظافة بالمكان

المكان بعد تشميع وتحريز المضبوطات -اليوم السابع -8 -2015
>

المكان بعد تشميع وتحريز المضبوطات

تحريز المضبوطات -اليوم السابع -8 -2015
>

تحريز المضبوطات

ختم الشمع على المضبوطات بعد التفتيش على المصنع -اليوم السابع -8 -2015
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ختم الشمع على المضبوطات بعد التفتيش على المصنع

الزيوت الغير صالحة للاستخدام الادمى المستخدمة فى التصنيع -اليوم السابع -8 -2015
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الزيوت الغير صالحة للاستخدام الادمى المستخدمة فى التصنيع

المكان بالكامل يدل على منظومة العمل داخلة -اليوم السابع -8 -2015
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المكان بالكامل يدل على منظومة العمل داخلة

تقرير اللجنة التفتيشية على المحرزات -اليوم السابع -8 -2015
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تقرير اللجنة التفتيشية على المحرزات

كمال البلتاجى مدير ادارة التموين بالعاشر خلال الضبطية -اليوم السابع -8 -2015
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كمال البلتاجى مدير ادارة التموين بالعاشر خلال الضبطية


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مصر 365

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