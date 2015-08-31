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تجديد حبس اثنين من عناصر الإخوان لاتهامهما بالتظاهر بأكتوبر

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تجديد حبس اثنين من عناصر الإخوان لاتهامهما بالتظاهر بأكتوبر تجديد حبس اثنين من عناصر الإخوان لاتهامهما بالتظاهر بأكتوبر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح ثان أكتوبر، اليوم الاثنين، حبس اثنين من عناصر جماعة الإخوان لاتهامهما بالتظاهر والتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من ضبط المتهمين بدائرة قسم ثان أكتوبر، بعدما ورد بتحريات الأمن ضلوعهما بالاشتراك فى مظاهرات جماعة الإخوان والانضمام إليها، والعمل على تكدير الأمن والسلم العام، وبعرضهما على النيابة العامة أنكرا ما وجه لهما من اتهامات، فأمرت النيابة بحبسهما مع مراعاة التجديد فى الميعاد المناسب.

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