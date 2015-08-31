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مصرع شخص وإصابة آخرين فى مشاجرة بالإسكندرية

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مصرع شخص وإصابة آخرين فى مشاجرة بالإسكندرية مصرع شخص وإصابة آخرين فى مشاجرة بالإسكندرية
لقى شخص مصرعه وأصيب نجله وآخرون فى مشاجرة بشارع محطة السوق وسط الإسكندرية.

تلقى اللواء حمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية إخطاراً من قسم شرطة الرمل أول بشأن حدوث مشاجرة بشارع محطة السوق بين كل من يوسف عبيد الصادق "متوفى"، ونجله حسن ى مصاب بجروح بالرأس والذراعين، ونجل شقيقه عبيد ح.ق مصاب بجرح بالرأس وسحجات بالوجه، وبين إسلام م. مصاب بجرح بالقدم اليمنى، وأحمد خ ن بسبب اصطدام التروسيكل قيادة الثالث بفرش الخامس استعان كل منهما بباقى أفراد الطرفين وتعدى الطرفين على بعضهم بالضرب مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها ووفاة الأول متأثراً بإصابته.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار بدوى م.ب وطلب تحريات المباحث التكميلية عن الواقعة مع بيان الأسماء الثلاثية لكل من هيثم الديب وعيد عبد الفتاح وحمادة الديب.

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مصر 365