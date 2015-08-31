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ضبط 882 كيلو تونة وملح طعام غير صالحين للاستهلاك الآدمى بالمحلة

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ضبط 882 كيلو تونة وملح طعام غير صالحين للاستهلاك الآدمى بالمحلة ضبط 882 كيلو تونة وملح طعام غير صالحين للاستهلاك الآدمى بالمحلة
تمكن ضباط قسم مباحث بالمحلة وسمنود من ضبط 882 كيلو تونة وملح طعام غير صالحين للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بدون ترخيص بمنطقة الجمهورية ثان المحلة لتصنيع التونة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن النقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، من ضبط محمد ح م س34 مقيم بمنطقة الجمهورية ثان المحلة لإنشائه مصنع لتصنيع التونة بدون ترخيص، وعثر بحوزته على 882 كيلوجرام تونة وملح طعام غير صالحين للاستهلاك الآدمى، تحرر المحضر 37720 جنح مركز المحلة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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