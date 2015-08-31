تعقد غدا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع السابع للجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويتضمن مشروع جدول أعمال الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه فرق العمل المنبثقة عن اللجنة ومنها الفريق الأول المعنى بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكرى لمنظومة العمل العربى المشترك، والثانى المعنى بتطوير أجهزة جامعة الدول العربية وآلياتها، والثالث فريق العمل المعنى بتطوير العمل الاقتصادى العربى المشترك.
كما تقوم اللجنة بإعداد تقرير نهائى بنتائج أعمالها، تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورته العادية 144 المقرر خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل.