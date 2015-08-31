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اجتماع للمندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير الجامعة ا­لعربية غدا

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اجتماع للمندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير الجامعة ا­لعربية غدا اجتماع للمندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير الجامعة ا­لعربية غدا
تعقد غدا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع السابع للجنة مفتوحة­ العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإ­صلاح وتطوير جامعة الدول العربية.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الاجتماع مناقشة ­ما توصلت إليه فرق العمل المنبثقة عن اللجنة ومنها الفريق الأول المعنى بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكرى لمنظومة العمل ­العربى المشترك، والثانى المعنى بتطوير أ­جهزة جامعة الدول العربية وآلياتها، والثالث فريق العمل المعنى بتطوير العمل الاقتصادى العربى المشترك.

كما تقوم اللجنة بإعداد تقرير نهائى بنتائج أعمالها، تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة ­على المستوى الوزارى فى دورته العادية 144­ المقرر خلال النصف الأول من شهر سبتمبر ا­لمقبل.

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