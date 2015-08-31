أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

صحيفة إيطالية: تدمير داعش "معبد بل السورى" رعب تكفيرى جديد

Google+ Print
صحيفة إيطالية: تدمير داعش "معبد بل السورى" رعب تكفيرى جديد صحيفة إيطالية: تدمير داعش "معبد بل السورى" رعب تكفيرى جديد
سلطت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية الضوء على تدمير تنظيم داعش الإرهابى لجزء من المتحف التاريخى "بل" فى مدينة تدمر السورية، واصفة هذا بأنه "رعب تكفيرى جديد" من تنظيم ارهابى يسمى داعش.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرصد السورى أكد أن المتشددين استهدفوا معبد بل الذى يعود للعصر الرومانى بالمدينة الصحراوية الواقعة بوسط سوريا، وأضاف المرصد، أن حجم الضرر الذى لحق بالمعبد لم يتم التعرف عليه.

وأوضحت الصحيفة أن داعش قامت بتفخيخ جزءا من المعبد بأطنان من المتفجرات، مشيرة إلى أن هذا المعبد يعتبر من أبرز المعابد فى مدينة تدمر الأثرية.

ويأتى التفجير بعد أسبوع من تفجير التنظيم المتطرف، الذى يسيطر على مناطق واسعة من البلاد التى تشهد أعمال عنف منذ أكثر من 4 أعوام، لمعبد بعل شمين، الذى يصنفه متحف اللوفر فى باريس على أنه الموقع الأهم فى مدينة تدمر الأثرية بعد معبد بل.

ويذكر أن وزير الثقافة الإيطالى داريو فرانشيسكينى أعلن من قبل عن تنكيس الأعلام فى المتاحف الإيطالية تكريما لخالد الأسعد المدير السابق للآثار فى مدينة تدمر الذى قطعت رأسه على أيدى تنظيم داعش، وقال على حسابه الخاص بتويتر "سمعت دعوة بييرو فاسينو، عمدة تورينو الذى اتخذ هذه المبادرة فى مدينته، والهيأة الوطنية للبلدات الإيطالية: الأعلام ستنكس فى كل المتاحف والمراكز الثقافية التابعة للدولة، تكريما لخالد الأسعد".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365