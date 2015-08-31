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غدا.. مصر ترأس اجتماعا للجنة مفتوحة العضوية لإصلاح الجامعة العربية

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غدا.. مصر ترأس اجتماعا للجنة مفتوحة العضوية لإصلاح الجامعة العربية غدا.. مصر ترأس اجتماعا للجنة مفتوحة العضوية لإصلاح الجامعة العربية
تعقد غدا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع السابع للجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير الجامعة العربية، برئاسة الرئيس الحالى للقمة العربية .

ويتضمن مشروع جدول أعمال الاجتماع، مناقشة ما توصلت إليه فرق العمل المنبثقة عن اللجنة ومنها الفريق الأول المعنى بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكرى لمنظومة العمل العربى المشترك، والثانى المعنى بتطوير أجهزة جامعة الدول العربية وآلياتها، والثالث فريق العمل المعنى بتطوير العمل الاقتصادى العربى المشترك .

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير نهائى بنتائج أعمالها، تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورته العادية 144 المقررة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل .
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