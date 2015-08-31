تنظيم داعش يحتجز 200 من سكان مدينة الرطبة غربى العراق

صرح عماد الريشاوي، قائمقام مدينة الرطبة النائية الواقعة غربى العراق والتى يسيطر عليها تنظيم داعش، بأن التنظيم المتطرف احتجز نحو 200 من سكان المدينة بعد اشتباكات دارت هناك.

بدأت الاضطرابات فى الرطبة، الواقعة فى محافظة الأنبار، يوم السبت، عندما قتل مسلحو تنظيم الدولة أحد السكان المحليين أثر مقتل أحد عناصر التنظيم فى إطار نزاع دموى طويل الأمد.

تظاهر مئات من سكان الرطبة فى وقت لاحق من يوم السبت احتجاجا على قتل المواطن واندلعت اشتباكات عندما حاول المسلحون تفريق المتظاهرين.

وقال مسؤول فى الأنبار يوم السبت إن التنظيم احتجز زهاء سبعين من سكان المدينة وتم تقييد ما يزيد على مائة آخرين فى أعمدة الإنارة لمدة أربع وعشرين ساعة كعقاب لهم.

وقال الريشاوى اليوم الاثنين إن نحو 200 من سكان المدينة لا يزالوا محتجزين لدى التنظيم فى مكان مجهول.

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