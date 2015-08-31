السعودية تخصص أكثر من 17 ألف من ضباط وأفراد الدفاع المدنى لتأمين الحج

أعلن مصدر أمنى سعودي أن ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف اعتمد الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني لمواجهة المخاطر التي يحتمل أن تواجه الحجاج ، معلنا مشاركة ما يزيد على17600 من ضباط وأفراد الدفاع المدني للحفاظ على سلامة وأمن الحجاج.

وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) نسخه منه اليوم إن "الخطة تهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن في جميع أعمال الحج، وامتلاك القدرة لمواجهة كافة المخاطر التي يمكن أن تهدد سلامة هذا التجمع والتي تدخل في نطاق اختصاصات الدفاع المدني".

وأشار إلى أن خطة الطوارئ للحج هذا العام، اشتملت على كافة افتراضات وتدابير الدفاع المدني اللازم اتخاذها لمواجهة كافة المخاطر المتوقعة من حرائق وأمطار والسيول ومخاطر طبيعية وصناعية وصحية وبيئية، في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر .

واوضح أن الخطة تشمل مواجهة " انقطاع التيار الكهربائي أو الاتصالات أو المواصلات أو حوادث الأنفاق كذلك مخاطر التلوث الكيميائي والإشعاعي والبيولوجي أو انتشار الأمراض الوبائية بين الحجيج بالإضافة إلى مخاطر الزحام والتدافع في الأماكن التي تشهد كثافة عالية خلال موسم الحج"، مؤكداً "أن الخطة تستوعب أيضاً كافة المتغيرات التي طرأت على مكة المكرمة والمدينة المنورة التي يجري تنفيذها مثل التوسعة الكبرى للمسجد الحرام".

وعن حجم القوى البشرية والآلية المشاركة في أعمال تنفيذ الخطة العامة للدفاع المدني خلال موسم الحج، أكد الفريق العمرو مشاركة ما يزيد على17600 من ضباط وأفراد الدفاع المدني والموظفين المدنيين يدعمهم ما يزيد على 3800 آلية ومعدة.

ولفت إلى أن الخطة توفر القدرة على التدخل السريع والفاعل في حال وقوع أي حوادث باستخدام أحدث المعدات والآليات والتي وفرتها الدولة .

وكان الأمير محمد بن نايف نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس لجنة الحج العليا شدد في التاسع عشر من شهر اغسطس الجاري على أن السعودية لم ولن تقبل أي تصرف أو عمل يخرج الحج عن مساره الصحيح وفق ما أوجبه الله وسوف يتم التعامل بأقصى درجات الحزم مع أي تصرف يخالف الأنظمة والتعليمات المرعية حين أداء شعائر هذا الركن العظيم.

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