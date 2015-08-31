مسئول يمنى:انفجار "عدن" ناتج عن تفجير عشرات الألغام فى منطقة بئر أحمد

صرح مصدر عسكرى فى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة فى "عدن" جنوب اليمن، بأن الانفجار الذى هز مدينة "عدن" صباح اليوم ناتج عن تفجير عشرات الألغام فى منطقة بئر أحمد غرب عدن.

وأوضح المتحدث أن فريق نزع الألغام بدعم من قوات التحالف العربى يعمل منذ تحرير "عدن" فى منتصف يوليو الماضى على نزع الالغام التى زرعتها ميليشيات الحوثيين وصالح فى "عدن" ومحافظات الجنوب الأخرى.

وأضاف المتحدث فى تصريح لصحيفة عدن الغد الالكترونية أن ميليشيات الحوثيين وصالح زرعت مئات الألغام فى مدينة عدن وهو ما تسبب فى سقوط العديد من الشهداء والجرحى من المدنيين.

>وكان انفجار عنيف قد وقع قبل ساعات فى منطقة الشيخ عثمان بعدن.

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