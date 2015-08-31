أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول يمنى:انفجار "عدن" ناتج عن تفجير عشرات الألغام فى منطقة بئر أحمد

Google+ Print
مسئول يمنى:انفجار "عدن" ناتج عن تفجير عشرات الألغام فى منطقة بئر أحمد مسئول يمنى:انفجار "عدن" ناتج عن تفجير عشرات الألغام فى منطقة بئر أحمد
صرح مصدر عسكرى فى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة فى "عدن" جنوب اليمن، بأن الانفجار الذى هز مدينة "عدن" صباح اليوم ناتج عن تفجير عشرات الألغام فى منطقة بئر أحمد غرب عدن.

وأوضح المتحدث أن فريق نزع الألغام بدعم من قوات التحالف العربى يعمل منذ تحرير "عدن" فى منتصف يوليو الماضى على نزع الالغام التى زرعتها ميليشيات الحوثيين وصالح فى "عدن" ومحافظات الجنوب الأخرى.

وأضاف المتحدث فى تصريح لصحيفة عدن الغد الالكترونية أن ميليشيات الحوثيين وصالح زرعت مئات الألغام فى مدينة عدن وهو ما تسبب فى سقوط العديد من الشهداء والجرحى من المدنيين.
>وكان انفجار عنيف قد وقع قبل ساعات فى منطقة الشيخ عثمان بعدن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365