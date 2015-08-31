صلاح وعبد الحليم في إدارة خماسية لمتابعة شؤون كرة القدم بالزمالك

قرر الزمالك إنشاء إدارة خاصة لمتابعة شؤون جميع فرق كرة القدم بالنادي عدا الفريق الأول.

وستتشكل هذه الإدارة من خمسة لاعبين سابقين للقلعة البيضاء هم عادل المأمور، محمود الخواجة، غانم سلطان، محمد صلاح وعبد الحليم علي.

وستتابع هذه الإدارة شؤون فرق كرة القدم بالنادي، تنظيم المعسكرات الخاصة بها، تحديد المباريات التي ستخوضها.. إلخ.

ويستعد الفريق الأول بالنادي لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم 12 سبتمبر المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية ثم مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر بعدها بـ5 أيام.