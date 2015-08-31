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بالصور.. ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 250 جرام حشيش بالمنوفية

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تمكنت مباحث مركز بركة السبع بالمنوفية، من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهما 250 جرام حشيش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهما 250 جرام حشيش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، بالإضافة إلى 29 ألف جنيه.

تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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