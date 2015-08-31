بالصور.. ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 250 جرام حشيش بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز بركة السبع بالمنوفية، من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهما 250 جرام حشيش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهما 250 جرام حشيش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، بالإضافة إلى 29 ألف جنيه.
تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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