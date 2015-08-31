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وزير الرياضة من الإسماعيلية: شباب مصر هم حماة البلد

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وزير الرياضة من الإسماعيلية: شباب مصر هم حماة البلد وزير الرياضة من الإسماعيلية: شباب مصر هم حماة البلد
قال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفى المقام بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية: إن الشباب هم حماة ولولا الشباب لكنا فى وضع آخر قد يؤدى إلى ضياع مصر.

وأضاف الوزير أن الشباب هم عصب الحياة وأن بعض الدول التى قامت بها ثورات قد تم هلاكها ماعدا مصر والسبب فى ذلك هو شباب مصر.

واستطرد الوزير: "الشباب لازم يقف بجانب البلد لأن بالشباب ترتقى الأمم ولهم الدور الكبير فى تنمية مصر والحفاظ على أمن مصر وأنا سعيد بإقامة أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس وعلى بعد أمتار من قناة السويس الجديدة".

وطالب الوزير الإعلام بضرورة الترويج لهذا الحدث لتغيير صورة مصر أمام العالم وإبراز دور الشباب فى الأسبوع الخاص بشباب الجامعات.

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مصر 365

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