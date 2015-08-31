بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ببنها وإدفو

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مديرية الأمن، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة بنها، حيث تم إزالة العديد من الأكشاك المخالفة ووصلات الكهرباء العشوائية، كما تم إزالة الباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة وميدان سعد زغلول.

وقال المهندس محمد عبد الظاهر: "إننا سنحارب كل الإشغالات والمخالفات الموجودة بشوارع المدينة عن طريق إرسال حملات مكبرة بصفة مستمرة لتحقيق الانضباط بالشارع القليوبى وعودة مظهره الحضارى".

كما نجحت اليوم الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو فى إزالة 44 حالة بناء على أملاك الدولة بدائرة مركز إدفو.

وذلك ضمن حملة أمنية فى إطار توجيهات مدير أمن أسوان اللواء عمر أحمد ناصر لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو بإزالة التعديات على أملاك الدولة.

كما أسفرت الجهود عن إزالة مبنى مقام على أراضٍ زراعية صادر له قرار إزالة من الإدارة الزراعية بإدفو وتحررت محاضر ضد كافة المتعدين وجار إخطار النيابة العامة.



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