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17 مرشحا محتملا للبرلمان يتقدمون لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية بالشرقية

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17 مرشحا محتملا للبرلمان يتقدمون لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية بالشرقية 17 مرشحا محتملا للبرلمان يتقدمون لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية بالشرقية
تقدم 17 مرشحا للانتخابات البرلمانية القادمة، إلى مبنى الأدلة الجنائية قسم ثانى الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، لاستخراج الفيش والتشبيه لتقديمه للجنة التى ستتلقى الطلبات بمحكمة الزقازيق الابتدائية.

ومن أبرز المرشحين الذين قاموا باستخراج صحيفة الحالة الجنائية، رجل الأعمال "مجدى عاشور" البرلمانى السابق، والدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل سابقا، ورجل الأعمال ماجد دياب.

وفى سياق متصل تشهد مبانى الأدلة الجنائية بمختلف أقسام مديرية أمن الشرقية، توافد العشرات من المرشحين، الذين يحصلون على خطاب من رؤساء المباحث القسم موجه إلى إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، للكشف عليه جنائيا وفى حالة عدم وجود أى أحكام تمنع من ترشحه فى صحيفته الجنائية يتم استخراج الصحفية الجنائية له.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، قد حددت غدا الثلاثاء اليوم الأول لتلقى طلبات التشريح بمختلف المحاكم الابتدائية بالمحافظات.

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