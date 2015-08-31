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تحديد سعر وحدة الإسكان الاجتماعى بالوادى الجديد بـ135 ألف جنيه

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تحديد سعر وحدة الإسكان الاجتماعى بالوادى الجديد بـ135 ألف جنيه تحديد سعر وحدة الإسكان الاجتماعى بالوادى الجديد بـ135 ألف جنيه
قال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إنه قد تم تحديد قيمة الوحدة السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بقيمة 135 ألف جنيه للمستفيد، حيث تقدم الوزارة دعمًا للوحدة بقيمة 25 ألف جنيه على أن يتم سداد باقى قيمة الوحدة بقرض من أحد البنوك يتم سداده شهريا.

وأضاف حسين أن المديرية بصدد عقد مؤتمر جماهيرى موسع بحضور ممثلى وزارة الإسكان وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى والمشروعات وبنك الإسكان والتعمير وممثلى بنك للرد على استفسارات المواطنين بشأن الاسئلة المطروحة حول وحدات الإسكان الاجتماعى خاصة فيما يتعلق بتفاوت مقدمات الحجز والفوائد التى يحصلها بنك مصر عند استلام الوحدة وتسديد الأقساط الشهرية.

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