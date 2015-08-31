محافظ البحر الأحمر: فتح 14 فصلا للتعليم المزدوج لتدريب العمالة الفندقية

قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر إنه بداية من العام الدراسى الجديد سيتم فتح 14 فصلا للتعليم المزدوج الفندقى، وذلك لتلاشى مشكلة تدريب العمالة بالفنادق، مؤكداً على مدى أهمية التدريب فى العمل حتى تقدم الخدمة للسياح بمهارة عالية مبينة على التدريب والدراسة.

وأكد عبد الله خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم بفندق ريحانة بمرسى علم بحضور وزير السياحة وعدد من المستثمرين على أنه سوف يتم عمل توقيع برتوكول بين شركات السياحة والفنادق وبين وزارة التربية والتعليم ينص على تواجد الطلاب يومين بالمدرسة وأربعة أيام بالفنادق والشركات السياحة.

وشدد المحافظ خلال المؤتمر على ضرورة الاهتمام بالمجال السياحى باعتبار أن السياحة صناعة كثيفة العمالة، حيث تضم أكبر عدد من المصريين العاملين بالمجال السياحى.

وكان قد وصل صباح اليوم لمدينة مرسى علم المهندس خالد رامى وزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية وكان فى استقبالهم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وعدد من مسئولى المحافظة.

وبدأت جولته الوزير بتفقد مطار مرسى والتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين والسياح، كما تفقد محمية وادى الجمال ثم افتتاح فندق الريحانة التابع لمجموعة الخرافى للمنتجعات.