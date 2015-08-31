آس: بينيتيث قام بشيء لم يحدث في ريال مدريد من 50 سنة

سلطت صحيفة (آس) الإسبانية الضوء على أمر مثير للاهتمام قام به مدرب ريال مدريد الجديد رافاييل بينيتث لم يحدث في تاريخ النادي منذ عام 1965.

ما قام به بينيتيث، الذي تدرب في شباب ريال مدريد، هو أنه لم يدفع في مباراة ريال بيتيس الأخيرة في الدوري بأي لاعب نشأ في أكاديمية النادي منذ بداية المباراة.

وكان فقط المدافع سيرخيو راموس هو الإسباني الوحيد في الـ11 الأساسيين الذين بدأوا المباراة.

وحقق النادي الملكي انتصاره الأول بالدوري هذا الموسم بالتغلب على ريال بيتيس 5-0 على ملعب سانتياجو برنابو السبت.

وكانت هذه المرة هي الأولى التي يدخل فيها ريال مدريد مباراة بتشكيلة أساسية خالية من أي لاعب تخرج من أكاديمية النادي (لا فابريكا) منذ فبراير 1965، بعد 2688 مباراة.

وبدأ بينيتيث المباراة بتشكيل مكون من: كيلور نافاس، دانيلو، رافاييل فاران، راموس، مارسيلو، توني كروس، لوكا مودريتش، جيمس رودريجيز، جاريث بيل، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس النادي قد صرح بأنه يريد عدد أكثر من اللاعبين الإسبان بالفريق في السنوات الماضية، وهذا عكس ما فعله بينيتيث في المباراة.