«الطيران» و«السياحة»: أسعار مخفضة للتذاكر والفنادق للسعودية والإمارات والكويت والأردن

استعرض الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، مع المهندس خالد رامى وزير السياحة، سبل التعاون بين الوزارتين بالمرحلة القادمة، واتفق الوزيران، خلال الاجتماع الذي عقد بينهما اليوم، على ضرورة تكثيف الدعاية للبرامج السياحية الخاصة بالمنطقة العربية في الفترة المقبلة خاصة في السعودية والإمارات والكويت والأردن لجذب الحركة السياحية في أجازة عيد الأضحى المبارك إلى القاهرة من خلال تقديم مميزات وأسعار خاصة للأخوة العرب على طائرات مصر للطيران خلال الفترة من 20 إلى 30 سبتمبر القادم , وذلك ضمن خطة تشجيع السياحة العربية لمصر بخاصة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك . وذلك في إطار تكليفات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره الوزيران بمجلس الوزراء الاثنين الماضي.

وقال وزير الطيران المدني حسام كمال، إنه تم الاتفاق على وضع أسعار ثابتة مخفضة لتذاكر الطيران من هذه المدن إلى القاهرة طوال فترة المبادرة مع دمجها ببرنامج سياحي يشمل الإقامة بفنادق القاهرة الكبرى , وأضاف الوزير أنه بجانب تنشيط الحركة للقاهرة تقوم شركة مصر للطيران بتسيير رحلات إضافية من جده والكويت إلى مدينه شرم الشيخ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وأكد كمال على أهمية التعاون والتنسيق التام بين وزارتي السياحة والطيران من أجل تقديم منتج سياحي مصري يجذب شرائح مختلفة من السائحين وبخاصة الأشقاء العرب , وشدد وزير الطيران على أن قطاعي الطيران والسياحة وجهان لعملة واحدة وأن التعاون بينهما يدفع إلى مزيد من التقدم فى المجالين وعائدات أكبر للدخل القومي المصري .

وأعرب المهندس خالد رامي وزير السياحة عن أمله في أن تؤدي الأسعار التشجيعية الجديدة إلى زيادة نسبة امتلاء الفنادق بالقاهرة الكبرى والتي عانت من انخفاض نسبة الإشعال في السنوات الماضية ، وأضاف أنه قد تم التنسيق بين هيئة تنشيط السياحة ومصر للطيران لمنح هذه الأسعار المخفضة للوكلاء السياحيين المشتركين بالحملة بالمدن المستهدفة وكذلك مكاتب مصر للطيران الخارجية , ومن جهة أخرى رامي على التزام وزارتي السياحة و الطيران بمد مبادرة ” الأقصر وأسوان في قلوبنا” الى نهاية العام وذلك لمساندة القطاع السياحي في جنوب مصر.

من الجدير بالذكر أن البرامج السياحية المعروضة بالبلاد العربية سوف تتضمن تذاكر طيران مخفضة للأخوة العرب طوال فترة المبادرة حيث تبلغ قيمة التذكرة من مدينة جدة السعودية للذهاب والعودة شاملة جميع الرسوم و الضرائب 799 ريال سعودي ومن مدينة الرياض 999 ريال ، كما تبلغ قيمة التذكرة من مدينتي دبي وأبو ظبي بالإمارات 1299 درهم اماراتي ، ومن مدينة الكويت 60 ديناراً كويتياً ومن مدينة عمان بالأردن 160 دينار أردني. يضاف لها سعر الإقامة بالفنادق المختلفة بالقاهرة الكبرى مما يشكل برنامج سياحي متكامل وبأسعار تنافسية .