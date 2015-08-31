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الداخلية: تفعيل خدمة “فوري” لسداد المخالفات المرورية وتجديد الرخصة بالقاهرة

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الداخلية: تفعيل خدمة “فوري” لسداد المخالفات المرورية وتجديد الرخصة بالقاهرة الداخلية: تفعيل خدمة “فوري” لسداد المخالفات المرورية وتجديد الرخصة بالقاهرة

وزارة الداخلية

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أنه فى إطار التطوير المستمر الذى تنتهجه الوزارة لتقديم خدمات مرورية ميسرة على المواطنين بوحدات التراخيص المتواجدة بمحافظة القاهرة، توفيراً لوقتهم وجهدهم واختصاراً لزمن الإجراءات، فقد تم تفعيل الاتفاق مع خدمة فورى ليقوم المواطن بسداد قيمة المخالفات المرورية ، والضرائب والرسوم المقررة على السيارة، والتأمين الإجبارى.

يأتى ذلك عن طريق منافذ الشركة المنتشرة بشتى أنحاء محافظة القاهرة – دون التوجه لوحدات التراخيص- على أن يتم تجديد الرخصة وتسليمها بالبريد السريع إلى المواطن بمنزله، وذلك فى حالة تجديد رخصة السيارة السنوى – شرط ألا يكون للسيارة – فحص فنى، أو الترخيص لأول مرة، أو نقل قيد أو ملكية السيارة، حيث يتطلب ذلك حضور المواطن والسيارة لوحدة المرور المختصة .

 

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