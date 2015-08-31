أوباما يغير أسم جبل «ماكينلي» في ألاسكا إلى «دينالي»

يغير الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الاثنين رسميًا اسم أعلى جبل في أمريكا الشمالية من ماكينلي إلى دينالي وهو اسمه الأصلي ليتضامن مع ولاية ألاسكا في حسم معركة استمرت 40 عامًا بشأن اسم الجبل.

يأتي التغيير التاريخي في بداية رحلة رئاسية تستغرق ثلاثة أيام إلى ألاسكا وهو مؤشر على الجهد الذي سيبذله البيت الأبيض خلال الأشهر الستة عشر المتبقية في ولاية أوباما لضمان أن تكون معركته للتصدي لتغير المناخ جزءا من تراثه.

وإعادة الاسم الأصلي للجبل الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 6100 متر سيسلط الضوء على مساعي أوباما للتصدي لتغير المناخ كما سينظر له باعتباره بادرة حسن نية في ولاية لم تبد دعما كبيرا للرئيسالديمقراطي.

ومن المقرر أن يقوم أوباما بجولة في نهر جليدي منحسر وسيجتمع مع أشخاص في مجتمعات قطبية نائية تأثرت حياتهم بسبب ارتفاع منسوب مياه المحيطات.

وسمي الجبل باسم ماكينلي في عام 1896 بعد أن سمع منقب عن الذهب كان يستكشف المنطقة بأن وليام ماكينلي وهو من ولاية أوهايو فاز بترشيح الجمهوريين لتولي منصب الرئاسة.

لكن سكان ألاسكا كانوا يطلقون على الجبل منذ زمن بعيد اسم دينالي الذي يعني “الشاهق”. وفي عام 1975 قررت ولاية ألاسكا تسمية الجبل رسميا باسم دينالي وتطلب منذ ذلك الحين من الحكومة الاتحادية أن تقوم بالأمر ذاته.