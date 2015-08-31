أخبار عاجلة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«المصريين الأحرار»يدعو جموع الشعب المصري للتدقيق في اختيار المرشحين للبرلمان

Google+ Print
«المصريين الأحرار»يدعو جموع الشعب المصري للتدقيق في اختيار المرشحين للبرلمان «المصريين الأحرار»يدعو جموع الشعب المصري للتدقيق في اختيار المرشحين للبرلمان

حزب المصريين الأحرار

أعلن الدكتور عصام خليل، الأمين العام والقائم بأعمال رئيس حزب “المصريين الأحرار”، بدء المعركة الانتخابية الحقيقية عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات مواعيد إجراءات انتخابات مجلس النواب.

ووجه القائم بأعمال رئيس الحزب، نداء لجموع الشعب المصري للتدقيق في اختيار المرشحين للبرلمان، مؤكدا أن النائب الفائز بمعقد في مجلس النواب المقبل سيساهم في صناعة مستقبل .

كما وجه الدكتور عصام خليل، رسالة لأعضاء حزب المصريين الأحرار، بأن الحزب جاهز للمعركة الانتخابية بكل بقوة، وأنه فور المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات تم عقد اجتماع طارئ لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة، مختتماً كلمته بترديد هتاف:”تحيا مصر”.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرت قرارها بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، بحيث تجري الانتخابات على مرحلتين، اعتبارا من 17 أكتوبر المقبل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم

نشرة مصراوي: وصول طائرات "رافال".. ونشاط السيسي في واشنطن.. ورفع سعر كيس الدم