«المصريين الأحرار»يدعو جموع الشعب المصري للتدقيق في اختيار المرشحين للبرلمان

أعلن الدكتور عصام خليل، الأمين العام والقائم بأعمال رئيس حزب “المصريين الأحرار”، بدء المعركة الانتخابية الحقيقية عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات مواعيد إجراءات انتخابات مجلس النواب.

ووجه القائم بأعمال رئيس الحزب، نداء لجموع الشعب المصري للتدقيق في اختيار المرشحين للبرلمان، مؤكدا أن النائب الفائز بمعقد في مجلس النواب المقبل سيساهم في صناعة مستقبل مصر.

كما وجه الدكتور عصام خليل، رسالة لأعضاء حزب المصريين الأحرار، بأن الحزب جاهز للمعركة الانتخابية بكل بقوة، وأنه فور المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات تم عقد اجتماع طارئ لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة، مختتماً كلمته بترديد هتاف:”تحيا مصر”.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرت قرارها بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، بحيث تجري الانتخابات على مرحلتين، اعتبارا من 17 أكتوبر المقبل.