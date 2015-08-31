الذكرى التاسعة لرحيل “الجناح الطائر” للنادى الأهلي “محمد عبدالوهاب”

كتب: محمد خالد – نانيس البيلى

تحل اليوم 31 أغسطس ذكرى رحيل محمد عبدالوهاب، نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر، الذى سقط فى مران فريقه صريعاً صباح يوم الخميس 31 أغسطس عام 2006 باستاد مختار التتش «ملعب النادى الأهلي» بالجزيرة وخلع معه قلوب جمهوره وعشاقه والعاملين فى الوسط الرياضى، حيث كانت هى المرة الأولى التى يموت فيها لاعب بهذه الطريقة المأساوية فى مصر، حيث توفي عبد الوهاب نتيجة توقف حاد فى الدورة الدموية أدى إلى وفاته.

رحل شهيد المستطيل الأخضر شابًا وهو يبلغ من العمر 22 عامًا و11 شهرًا، مات عاشقًا للكيان الكروى، فهو من مواليد أول أكتوبر 1983 بقرية سنورس بمحافظة الفيوم، كان آخر بطولة حققها عبدالوهاب هى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر فى يناير 2006.

بداية المشوار