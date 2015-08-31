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الذكرى التاسعة لرحيل “الجناح الطائر” للنادى الأهلي “محمد عبدالوهاب”

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لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر محمد عبدالوهاب

لاعب النادى الأهلى ومنتخب محمد عبدالوهاب

كتب: محمد خالد – نانيس البيلى

تحل اليوم 31 أغسطس ذكرى رحيل محمد عبدالوهاب، نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر، الذى سقط فى مران فريقه صريعاً صباح يوم الخميس 31 أغسطس عام 2006 باستاد مختار التتش «ملعب النادى الأهلي» بالجزيرة وخلع معه قلوب جمهوره وعشاقه والعاملين فى الوسط الرياضى، حيث كانت هى المرة الأولى التى يموت فيها لاعب بهذه الطريقة المأساوية فى مصر، حيث توفي عبد الوهاب نتيجة توقف حاد فى الدورة الدموية أدى إلى وفاته.

رحل شهيد المستطيل الأخضر شابًا وهو يبلغ من العمر 22 عامًا و11 شهرًا، مات عاشقًا للكيان الكروى، فهو من مواليد أول أكتوبر 1983 بقرية سنورس بمحافظة الفيوم، كان آخر بطولة حققها عبدالوهاب هى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر فى يناير 2006.

محمد عبدالوهاب، نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر

محمد عبدالوهاب، نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر

بداية المشوار 

بدأ عبد الوهاب حياته في مجال كرة القدم في مركز شباب سنورس، ثم انتقل لنادي الألومنيوم وتألق من خلاله، الأمر الذي جعله ينتقل لفريق الظفرة الإماراتي مباشرة من الألومنيوم بعقد مدته خمس سنوات، قبل أن يخوض عبدالوهاب أي مباراة رسمية مع الفريق تعاقد معه نادي إنبي على سبيل الإعارة لمدة عامين، و كانت تلك الصفقة بمثابة نقلة كبيرة في تاريخ عبدالوهاب الكروي.

في العامين اللذين قضاهما عبدالوهاب بين صفوف إنبي لم يحرز إلا هدفًا واحدًا ، و بعد موسمين في صفوف النادي البترولي نجح الأهلي في ضم اللاعب على سبيل الإعارة لعامين آخرين بعد انتهاء تعاقده مع نادي إنبي.ارتداء عبدالوهاب الفانلة الحمراء لم يكن بمثابة الصفقة الناجحة في البداية، فعلى الرغم من أنه لم يلعب أساسيًا إلا أن الإيطالي تارديللي “المدير الفني للمنتخب اوطني في ذلك الوقت” كان دائم ضمه والدفع به كأساسي في المباريات الرسمية والودية، في ذلك الوقت كان الأنجولي جلبرتو المالك الرسمي للجبهة اليسرى في النادي الأهلي، ولم يكن أحدًا يشاركه حتى اللعب في هذا المركز، حتى جاءت المباراة التي غاب عنها جلبرتو للإنذارين، ولعب عبدالوهاب الشوط الأول وظهر بمستوى سيئ.بدأ جوزيه في الدفع بعبد الوهاب تدريجيًا حتى استطاع استغلال إصابة الأنجولي جلبرتو بقطع في وتر أكيليس وحجز هذه الجبهة بإسمه، والتي صال وجال فيها حتى قدر الله.

 

لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر محمد عبدالوهاب

لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر محمد عبدالوهاب

البطولات والانتصارات

حقق عبد الوهاب العديد من البطولات رفقة النادي الأهلي مثل بطولة الدوري العام وكأس مصر والسوبر المصري، كما استطاع تحقيق لقب دوري الأبطال الإفريقي والسوبر الإفريقي، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكانت أول ألقاب محمد عبد الوهاب الجماعية مع منتخب الشباب، حيث استطاع الفراعنة الصغار تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية ببوركينا فاسو تحت قيادة المدرب المصري حسن شحاتة، بعد التغلب على منتخب ساحل العاج بنتيجة 4-3، وقدم عبد الوهاب خلال هذه البطولة أداءً رائعًا وأحرز هدفًا في مرمى المالي في الدور قبل النهائي من ركلة حرة مباشرة.

جنازة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر محمد عبدالوهاب

جنازة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر محمد عبدالوهاب

الغائب الحاضر

تميز عبد الوهاب بدماسة الخلق وعلاقاته الطيبة في الوسط الرياضي، وظهر هذا واضحًا في جنازته حيث حضر جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية من معظم الأندية المصرية، حيث أجمع الجميع حينها على افتقاد الكرة المصرية لواحد من أنقى وأطهر اللاعبين خلقًا قبل الأداء داخل المستطيل الأخضر، ظل عبدالوهاب طوال حياته عاشقاً للساحرة المستديرة وإن كان رحل عن عالمنا بجسده فإنه مازال باقياً بروحه ومحفوراً فى قلوب عشاقه وجماهيره والوسط الرياضى.

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